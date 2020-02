Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA PONTINA SI SEGNALANO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, IN DIREZIONE ROMA

E SEMPRE PER LAVORI PERMANGONO CODE SULLA VIA AURELIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE CENTRO;

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO,

RICORDANDO CHE SULLA LINEA ROMA-LIDO NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI, LA TRATTA LIDO CENTRO COLOMBO RESTERA’ CHIUSA, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral