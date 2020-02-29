Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA PONTINA SI SEGNALANO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA, IN DIREZIONE ROMA
E SEMPRE PER LAVORI PERMANGONO CODE SULLA VIA AURELIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE CENTRO;
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO,
RICORDANDO CHE SULLA LINEA ROMA-LIDO NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI, LA TRATTA LIDO CENTRO COLOMBO RESTERA’ CHIUSA, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral