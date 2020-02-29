Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA IN DIREZIONE POMEZIA SI SEGNALANO CODE PER AUTO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
PERMANGONO CODE SULLA VIA AURELIA PER LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE CENTRO;
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,
RICORDANDO CHE SULLA LINEA ROMA-LIDO NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI, LA TRATTA LIDO CENTRO COLOMBO RESTERA’ CHIUSA, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
CHIUDIAMO CON LO SPORT
ALLO STADIO BENITO STIRPE DI FROSINONE E’ IN PROGRAMMA L’INCONTRO TRA FROSINONE E SALERNITANA. CON CALCIO DI INIZIO ALLE 18
ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SEMOPRE PER GLI EVENTI SPORTIVI
, ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, E’ IN CORSO LA PARTITA TRA LAZIO E BOLOGNA.
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE IL DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DEL FORO ITALICO
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral