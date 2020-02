Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.

SI SEGNALA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERMANGONO CODE SULLA VIA AURELIA PER LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO PER L’AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE CENTRO;

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,

TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ NAPOLI ROMA PER UN GUASTO TECNICO. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

RICORDANDO CHE SULLA LINEA ROMA-LIDO NELLA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI, LA TRATTA LIDO CENTRO COLOMBO RESTERA’ CHIUSA, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

IN CHIUSURA LO SPORT

ALLO STADIO BENITO STIRPE DI FROSINONE E’ IN PROGRAMMA L’INCONTRO TRA FROSINONE E SALERNITANA. CON CALCIO DI INIZIO ALLE 18

ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

SEMPRE PER GLI EVENTI SPORTIVI

ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, E’TERMINATA LA PARTITA TRA LAZIO E BOLOGNA.

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER IL DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DEL FORO ITALICO

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral