Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

SI SEGNALA QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;

CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA SI STA IN FILA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

DOMANI PRIMO MARZO QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE

STOP AD AUTO E MOTO ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,

TRAFFICO REGOLARE SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ NAPOLI ROMA IN SEGUITO AD UN GUASTO TECNICO. I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE SULLA LINEA ROMA-LIDO NELLE GIORNATA DI OGGI E DOMANI, LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO RESTERA’ CHIUSA, PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral