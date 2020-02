Viabilità Roma Regione Lazio del 29-02-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 29 FEBBRAIO 2020 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

TRAFFICO REGOLARE INVECE IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’

QUALCHE DISAGIO PER CHI VIAGGIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE, IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN FILA IN VIA CASAL BIANCO ALTEZZA SETTEVILLE NORD, IN DIREZIONE GUIDONIA

RICORDIAMO INOLTRE CHE DOMANI PRIMO MARZO E’ LA QUARTA ED ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE

STOP AD AUTO E MOTO ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30

