Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 07:20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRAGLIATELLA E VIA ANGUILLARESE IN DIREZIONE CASSIA

IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA

MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA CIAMPINO ED IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA

INFINE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

