Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRAGLIATELLA E VIA ANGUILLARESE IN DIREZIONE CASSIA
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA CIAMPINO ED IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
INFINE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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