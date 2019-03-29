Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA; IN ESTERNA, INVECE, SI RALLENTA TRA BOCCEA E PISANA E PROSEGUENDO TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TROVIAMO ANCORA CODE TRA VIA DI TRAGLIATELLA E VIA ANGUILLARESE IN DIREZIONE CASSIA.
INCOLONNAMENTI POI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE ROMA.
SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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