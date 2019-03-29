Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA ED APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO; IN ESTERNA, INVECE, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, PIÙ AVANTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI DALL’OLGIATA ALLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA INCOLONNATI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
INFINE SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA A ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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