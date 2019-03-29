Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DELLA ROMA FIUMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO, CI SONO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO.
PASSIAMO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO; IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, PIÙ AVANTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI DALL’OLGIATA ALLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
ANCORA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
INFINE SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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