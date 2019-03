Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI

ANCORA PROBLEMI PER CHI PERCORRE LA ROMA FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

E SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI DALL’OLGIATA ALLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PERMANGONO LE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA.

SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE’ CENCI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

A ROMA È IN CORSO, E DURERÀ FINO ALLE 14, UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA NEI QUARTIERI OSTIENSE E TRASTEVERE. POSSIBILI DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLE ZONE INTERESSATE.

