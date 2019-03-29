Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA CASSIA, SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTANDO SULLA CASILINA, MA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CORRIDONI E LA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
DIAMO UNO SGUARDO A FROSINONE, IL TRAFFICO È RALLENTATO IN VIA MARITTIMA, VIA DEI MONTI LEPINI E SULLA VIA PER FIUGGI.
RESTANDO NEL FRUSINATE, A SORA RALLENTAMENTI SU VIALE SAN DOMENICO, VIA NAPOLI, CORSO VOLSCI E LUNGOLIRI SIMONCELLI.
PASSIAMO A LATINA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN VIA ROMAGNOLI, VIALE XXI APRILE E VIALE DELLO STATUTO.
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, LA LINEA TRAM 3 DIREZIONE STAZIONE TRASTEVERE LIMITA IL SERVIZIO A PORTA SAN PAOLO/OSTIENSE A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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