Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 E L’APPIA
MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROM-FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SULLA TIBURTINA LUNGHE CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’APPIA CODE TRA L’IPPODROMO DI CAPANNELLE E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE DI ALBANO
SEMPRE SULL’APPIA SI PROCEDE A RILENTO IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO
INFINE CODE SULLA SP600 ARIANA TRA COLLE VALLERANO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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