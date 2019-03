Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA

SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 E L’APPIA

MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROM-FIUMICINO E LA TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA

SULLA TIBURTINA LUNGHE CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULL’APPIA CODE TRA L’IPPODROMO DI CAPANNELLE E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE DI ALBANO

SEMPRE SULL’APPIA SI PROCEDE A RILENTO IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO

INFINE CODE SULLA SP600 ARIANA TRA COLLE VALLERANO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral