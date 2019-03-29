Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI APRILIA
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA
E TRA BUFALOTTA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROM-FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA LUNGHE CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’APPIA CODE TRA L’IPPODROMO DI CAPANNELLE E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE DI ALBANO
SEMPRE SULL’APPIA SI PROCEDE A RILENTO IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO
CODE SULLA SP600 ARIANA TRA COLLE VALLERANO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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