Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 18:05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA BIS
SEMPRE PER INCIDENTE CODE ANCHE TRA BOCCEA E CASSIA E PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA PONTINA RIMOSSO L’ INCIDENTE PERMANGONO CODE TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA LUNGHE CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI PROCEDE A RILENTO SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA
CODE SULLA SP600 ARIANA TRA COLLE VALLERANO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
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