Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 19:35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VALLELLATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA COLOMBO E TUSCOLANA
SI PROCEDE A RILENTO SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA
INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO,
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