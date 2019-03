Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA ARDEATINA E PONTINA

MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA

SULLA PONTINA E’STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VALLELLATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA

SI PROCEDE A RILENTO SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO

INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA

STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

ERA L’ULTIMO NOTIZIARIO DELLA GIORNATA, WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA.

