Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA PER UN INCIDENTE CODE TRA ARDEATINA E PONTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA
SULLA PONTINA E’STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VALLELLATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
SI PROCEDE A RILENTO SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO
INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA
STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
ERA L’ULTIMO NOTIZIARIO DELLA GIORNATA, WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA.
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