Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA, TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ LAVORATIVE,
FAMILIARI O DI SALUTE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’ STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
TRENI CANCELLATI SULLA ROMA CIVITA VITERBO NELLA TRATTA URBANA
DA FLAMINIO IL TRENO DELLE 9:55 E 10:55
E DA MONTEBELLO IL TRENO DELLE 10:23 E DELLE 11:23
RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI, INTERRUZIONE FERROVIA ROMA-LIDO TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA.
SERVIZIO REGOLARE TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE E VICEVERSA.
AL POSTO DEI TRENI UTILIZZABILI LINEE BUS
PER MAGGIORI INFORMAZIONI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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