Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 09:30

VISTA L’EMERGENZA SANITARIA, TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ LAVORATIVE,

FAMILIARI O DI SALUTE.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’ STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

TRENI CANCELLATI SULLA ROMA CIVITA VITERBO NELLA TRATTA URBANA

DA FLAMINIO IL TRENO DELLE 9:55 E 10:55

E DA MONTEBELLO IL TRENO DELLE 10:23 E DELLE 11:23

RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI, INTERRUZIONE FERROVIA ROMA-LIDO TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA.

SERVIZIO REGOLARE TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE E VICEVERSA.

AL POSTO DEI TRENI UTILIZZABILI LINEE BUS

