Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA, TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ LAVORATIVE, FAMILIARI O DI SALUTE.
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO
CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA
CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
PER QUANTO RIGUARDA NEROLA
LA CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
MENTRE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI E’ INTERROTTA LA FERROVIA ROMA-LIDO NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA.
MENTRE SERVIZIO REGOLARE LA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE E VICEVERSA.
AL POSTO DEI TRENI UTILIZZABILI LINEE BUS IN SOSTITUZIONE.
DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral