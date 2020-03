Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO

VISTA L’EMERGENZA SANITARIA, TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ LAVORATIVE, FAMILIARI O DI SALUTE.

CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA

CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI

COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

PER QUANTO RIGUARDA NEROLA

LA CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO

MENTRE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI E’ INTERROTTA LA FERROVIA ROMA-LIDO NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA.

MENTRE SERVIZIO REGOLARE LA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE E VICEVERSA.

AL POSTO DEI TRENI UTILIZZABILI LINEE BUS IN SOSTITUZIONE.

