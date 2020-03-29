RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 11:30

di - 29 Marzo 2020 - 11:30

Più informazioni su


VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL TRASPORTO FERROVIARIO
TUTTE LE LINEE GESTITE DA ATAC E ROMA TPL OSSERVANO UN NUOVO ORARIO EFFETTUANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21
BUS, FILOBUS, TRAM, FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
DUNQUE, SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
E’ SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS 
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
RICORDIAMO PER LAVORI OGGI E’ INTERROTTA LA FERROVIA ROMA-LIDO NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA.
MENTRE SERVIZIO REGOLARE LA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE E VICEVERSA.
AL POSTO DEI TRENI UTILIZZABILI LINEE BUS IN SOSTITUZIONE.
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ LAVORATIVE, FAMILIARI O DI SALUTE.
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO :
CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
PER QUANTO RIGUARDA NEROLA LA CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
DA ASTRAL E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral

Più informazioni su