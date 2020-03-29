Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL TRASPORTO FERROVIARIO
TUTTE LE LINEE GESTITE DA ATAC E ROMA TPL OSSERVANO UN NUOVO ORARIO EFFETTUANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21
BUS, FILOBUS, TRAM, FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
DUNQUE, SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
E’ SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
RICORDIAMO PER LAVORI OGGI E’ INTERROTTA LA FERROVIA ROMA-LIDO NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA.
MENTRE SERVIZIO REGOLARE LA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE E VICEVERSA.
AL POSTO DEI TRENI UTILIZZABILI LINEE BUS IN SOSTITUZIONE.
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ LAVORATIVE, FAMILIARI O DI SALUTE.
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO :
CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
PER QUANTO RIGUARDA NEROLA LA CORSE PALOMBARA –PASSO CORESE EFFETTUANO UNA DEVIAZIONE DI PERCORSO
DA ASTRAL E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral