Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL TRASPORTO FERROVIARIO
TUTTE LE LINEE GESTITE DA ATAC E ROMA TPL OSSERVANO UN NUOVO ORARIO EFFETTUANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21
BUS, FILOBUS, TRAM, FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
DUNQUE, SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI
E’ SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
RICORDIAMO PER LAVORI OGGI E’ INTERROTTA LA FERROVIA ROMA-LIDO NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA.
MENTRE SERVIZIO REGOLARE LA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE E VICEVERSA.
AL POSTO DEI TRENI UTILIZZABILI LINEE BUS IN SOSTITUZIONE.
TRASPORTO MARITTIMO
A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE. GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE.
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
DA ASTRAL E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral