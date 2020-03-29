Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
CAUSA EFFETTO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19
IN QUESTO MOMENTO REGISTRIAMO TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO
E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA
CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI
COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI CON DEVIAZIONE DEI PERCORSI
TRASPORTO FERROVIARIO
EFFETTUANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21 E SOSPESO ANCHE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI TUTTE LE LINEE GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
COMPRESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
TRASPORTO MARITTIMO
A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE. GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE.
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI IL COVID-19 SI FERMA
#IORESTOACASA
DA ASTRA INFOMOBILITA è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral