Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2020 ore 19:30

CAUSA EFFETTO DELLE DISPOZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19

IN QUESTO MOMENTO REGISTRIAMO TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO

E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA

CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI

COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE ATTIVE DEVIAZIONI DEI PERCORSI

UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO

A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, CHE SOSPENDE TUTTI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE.

GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE.

E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

TUTTE LE LINEE GESTITE DA ATAC E ROMA TPL

OGGI EFFETTUANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21

SOSPESO ANCHE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI COMPRESO ANCHE IL TRENO LEONARDO EXPRESS

MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

SE TI FERMI IL COVID-19 SI FERMA

#IORESTOACASA

