Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 09:15

SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA LA VIALE DELLA SERENISSIMA E LA TANGENZIALE EST

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA: CODE NEI DUE SENSI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA SOFATARA E L’INCROCIO CON LA LAURENTINA

PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI, ATAC COMUNICA CHE FINO A SABATO 17 IN FASCIA 07:00 DEL MATTINO – 18:00 CONTINUANO OPERAZIONI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE IN VIALE DELLE MILIZIE. IL TRAM 19 LIMITA QUINDI LA TRATTA A VALLE GIULIA E VIENE SOSTITUITO DA BUS PER IL PROSIEGUO DEL TRAGITTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

E PROSEGUONO LE OPRAZIONI DI ALLESTIMENTO IN VISTA DELE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” DI ROMA PREVISTE IL 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E ALLE LINEE BUS IN TUTTA LA ZONA. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DEL CIRCUITO NON INTERFEEISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA.

CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DA DOMANI IL LAZIO LASCIA LA ZONA ROSSA ED ENTRA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI ENTRO IL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI COMUNI SE NON PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ. CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA LE 22 E LE 5 DEL MATTINO

