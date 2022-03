Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2022 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2022 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALL’A1 FIRENZE-ROMA, DOVE C’E’ AL MOMENTO LA SITUAZIONE PIU’ CRITICA: A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 525 CIRCA, SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE ,SI SONO FORMATI 6 KM DI CODE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA. SI VIAGGIA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA.

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CI SONO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN COMPLANARE.

AUTO IN FILA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, DOVE LO RICORDIAMO E’ IN CORSO LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO; IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI. GLI INTERVENTI, CHE PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 31 MAGGIO, COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO. SI VIAGGIA QUINDI SU CARREGGIATA RIDOTTA.

PROBLEMI ANCHE SULLA MAREMMANA INFERIORE DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VILLAGGIO ADRIANO; TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LO SVINCOLO DI VIA TIBURTINA E QUELLO PER L’A24 ROMA-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

E’ INIZIATO LO SCIOPERO SULLA RETE ATAC; AL MOMENTO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE A, B/B1 E C DELLA METROPOLITANA; SERVIZIO REGOLARE ANCHE SULLA ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO; RITARDI INVECE SULLA TERMINI-CENTOCELLE. POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE O SOSPENSIONI PER LA RETE DI SUPERFICIE. RICORDIAMO CHE LA PROTESTA NON INTERESSA I BUS DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA; SERVIZIO REGOLARE ANCHE PER LE LINEE S DI ASTRAL SPA, NELLO SPECIFICO LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA PIRAMIDE

UNA NOTIZIA INFINE APPENA GIUNTA IN REDAZIONE, SEGNALATO UN ALTRO VEICOLO IN FIAMME SULL’A1, MA NEL TRATTO ROMA-NAPOLI; IL MEZZO SI TROVA ALL’ALTEZZA DEL KM 620, TRA FROSINONE E FERENTINO VERSO ROMA. RACCOMANDIAMO DI PROCEDERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUON VIAGGIO

Servizio fornito da Astral