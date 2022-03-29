Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2022 ORE 15:20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO A ROMA
TEMRINATA LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA HANNO RIPRESO IL NORMALE SERVIZIO TUTTE LE LINEE BUS DI ZONA COMPRESA LA LINEA S 13 SAXA RUBRA TERMINI
ORA LA VIABILITA’
CIRCOLAZIONE BLOCCATA SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE
A CAUSA DI UN INCDENDIO TRA GLI SVINCOLI GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
CI SONO CODE PER DUE VEICOLI PESANTI IN PANNE TRA PORTONACCIO E L’USCITA FIORENTINI
PER CHI PROCEDE IN USCITA VERSO IL RACCORDO
RESTANO DISAGI SULLA PONTINA
A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,
CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI. GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO
PASSIAMOA AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO SULLA RETE ATAC;
SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE A, B/B1 E C DELLA METROPOLITANA;
ANCHE SULLA ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO;
RITARDI INVECE SULLA TERMINI-CENTOCELLE E POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE O SOSPENSIONI PER LA RETE DI SUPERFICIE.
RICORDIAMO CHE LA PROTESTA NON INTERESSA I BUS DI ROMA TPL, E DELLA REGIONALE COTRAL E TRENITALIA;
SERVIZIO REGOLARE ANCHE PER LE LINEE S DI ASTRAL
LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA PIRAMIDE
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral