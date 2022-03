Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2022 ORE 15:20 MARCO CILUFFO

TEMRINATA LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA HANNO RIPRESO IL NORMALE SERVIZIO TUTTE LE LINEE BUS DI ZONA COMPRESA LA LINEA S 13 SAXA RUBRA TERMINI

ORA LA VIABILITA’

CIRCOLAZIONE BLOCCATA SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE

A CAUSA DI UN INCDENDIO TRA GLI SVINCOLI GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO

CI SONO CODE PER DUE VEICOLI PESANTI IN PANNE TRA PORTONACCIO E L’USCITA FIORENTINI

PER CHI PROCEDE IN USCITA VERSO IL RACCORDO

RESTANO DISAGI SULLA PONTINA

A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI

IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,

CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI. GLI INTERVENTI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO

PASSIAMOA AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO SULLA RETE ATAC;

SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE A, B/B1 E C DELLA METROPOLITANA;

ANCHE SULLA ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO;

RITARDI INVECE SULLA TERMINI-CENTOCELLE E POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE O SOSPENSIONI PER LA RETE DI SUPERFICIE.

RICORDIAMO CHE LA PROTESTA NON INTERESSA I BUS DI ROMA TPL, E DELLA REGIONALE COTRAL E TRENITALIA;

SERVIZIO REGOLARE ANCHE PER LE LINEE S DI ASTRAL

LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA PIRAMIDE

