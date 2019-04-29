Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA A24 ROMA TERAMO E LA BUFALOTTA, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASILINA E ARDEATINA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SI RALLENTA POI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
INFINE, CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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