Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA ROMA FIUMICINO, DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PARCO DE’ MEDICI VERSO L’EUR. PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO.
PASSIAMO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIÙ AVANTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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