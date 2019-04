Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA ANCORA LA ROMA FIUMICINO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER IL RACCORDO.

E PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIÙ AVANTI TRA LA RUSTICA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA, CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

