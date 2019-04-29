Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIÙ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA; NEL SENSO OPPOSTO, SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR.
RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE, SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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