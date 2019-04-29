Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA RUSTICA E TIBURTINA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.
RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
PER LAVORI TROVIAMO CODE SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA.
INFINE, SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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