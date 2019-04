Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PRENESTINA TROVIAMO CODE TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DI PONTE DI NONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.

PER LAVORI ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA.

INFINE, CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

