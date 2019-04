Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD.

A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO POI SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.

SULLA PONTINA PER LAVORI CODE TRA MONTE D’ORO E POMEZIA VERSO LATINA. VERSO ROMA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR DE’ CENCI ED IL RACCORDO.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO

