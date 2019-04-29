Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA PONTINA E APPIA.
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA.
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, SULLA VIA APPIA, IN LOCALITÀ PONTINIA, CODE PER INCIDENTE TRA LA MIGLIARA 45 E LA MIGLIARA 47 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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