Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 15:20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA E DELLA PRENESTINA.
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,
RALLENTATA LA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAIZONE PAVONA, I CONVOLGI IN TRANSITO SULLA LINEA REGGISTRANO FINO A 60 MINUTI DI RITARDO
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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