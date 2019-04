Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 15:20 TOMMASO RENZI

INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA E DELLA PRENESTINA.

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,

RALLENTATA LA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAIZONE PAVONA, I CONVOLGI IN TRANSITO SULLA LINEA REGGISTRANO FINO A 60 MINUTI DI RITARDO

