Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 16:20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA E APPIA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E L’A24 ROMA TERAMO
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN’INCIDNETE CAUSA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA LA PONTINA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI OSTIA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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