Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 17:15

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN’INCIDNETE CAUSA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULLA CASSIA CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTNIANA E TOMBA DI NERONE

CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

