Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN’INCIDNETE CAUSA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTNIANA E TOMBA DI NERONE
CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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