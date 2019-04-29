Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN’INCIDNETE CAUSA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTNIANA E TOMBA DI NERONE
CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO
SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE
DA TOMMASO RENZI È TUTTO
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