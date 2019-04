Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA UN’INCIDNETE CAUSA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO

SULLA CASSIA CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTNIANA E TOMBA DI NERONE

CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO

SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA

CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE

DA TOMMASO RENZI È TUTTO

Servizio fornito da Astral