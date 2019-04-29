Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA FLAMINA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PROSEGUENDO TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 ROMA-TERAMO, MENTRA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
RIMOSSO L’INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO
CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO
SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO
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