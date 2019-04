Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI

SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA FLAMINA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO

CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO

SULLA CASILINA CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VI DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ED INFINE PER IL TRASOPORTO FERROVIARIO

SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DELLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO SULLA TRATTA MACCARESE-FREGENE PER INTERVENTO DELL’AUTORITA GIUDIZIARIA

