Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA FLAMINA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO
CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VI DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ED INFINE PER IL TRASOPORTO FERROVIARIO
SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DELLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO SULLA TRATTA MACCARESE-FREGENE PER INTERVENTO DELL’AUTORITA GIUDIZIARIA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO
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