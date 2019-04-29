Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO
CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
SULLA CASSI CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VI DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ED INFINE PER IL TRASOPORTO FERROVIARIO
SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DELLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO SULLA TRATTA MACCARESE-FREGENE PER INTERVENTO DELL’AUTORITA GIUDIZIARIA IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral