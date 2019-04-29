Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E L’APPIA E PROSEGUENDO TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LA NOMENTANA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO ED IN SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SEMPRE IN USCITA DA ROMA CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
ED INFINE PER IL TRASOPORTO FERROVIARIO
SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DELLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO SULLA TRATTA MACCARESE-FREGENE PER INTERVENTO DELL’AUTORITA GIUDIZIARIA
ATTIVO SERVIZIO DI BUS SOTITUTIVO TRA LADISPOLI-CERVETERI E MACCARESE-FREGENE
DA TOMMASO RENZI È TUTTO
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