Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 29 APRILE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA ALL’ALTEZZAD ELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA STORTA

CODE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLEVERDE IN DIREZIONE DI MENTANA

CODE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCHIE IN DIERIZONE DI ALBANO LAZIALE

PER IL TRASOPORTO FERROVIARIO

RIPRESA LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO SULL’INTERA TRATTA, INTERROTTA IN PRECEDENZA PER L’INTERVENTO DELLE AUTORITA GIUDIZIARIA

ED INFINE, INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER CHI STA VIAGGIANDO SULLA STRDA REGIONALE 521 DI MORRO DATA LA PRESENZA DI NEVE SULLA CARREGGIATA TRA IL KM 12+000 ED IL KM 25+000

DA TOMMASO RENZI E DA ASTRAL INFOMOBLITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

