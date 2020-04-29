Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 29 APRILE 2020 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAIZONE GIUSEPPE CUTRUPI
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INFATTI INDICATA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
ANDIAMO IN PROVINCIA DI RIETI, PER LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO E’ CHIUSA AL TRAFFICO DAL KM 10 AL KM 16, SIAMO TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI INVECE, SULLA NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL TRA IL KM 7 E IL KM 0, TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO.
PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A TAL PROPOSITO, IL COMUNE DI CAMPAGNANO, IN PROVINCIA DI ROMA, E’ ANCORA ZONA ROSSA. SOSPESE DUNQUE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEL COMUNE.
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AD OGGI PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral