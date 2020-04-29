Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 29 APRILE 2020 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SULLA CASSIA PER LAVORI IN CORSO A CURA DEL COMUNE DI ROMA, CI SONO CODE TRA VIA BRACCIANESE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
SULLA NETTUNENSE PROSEGUIRANNO FINO ALLE 16.00 DI QUESTO POMERIGGIO I LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL TRA IL KM 7 E IL KM 0, TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO.
PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A TAL PROPOSITO, IL COMUNE DI CAMPAGNANO, IN PROVINCIA DI ROMA, E’ ANCORA ZONA ROSSA. SOSPESE DUNQUE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEL COMUNE.
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral