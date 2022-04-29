Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 29 APRILE 2022 9:35 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER UN AUTO IN FIAMME TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA NOMENTANA TRATTOBLOCCATO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA 12 APOSTOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE GRA. CODE PER CURIOSI IN SENSO OPPOSTO
E PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, TRAFFICO MOLTO INTENSO IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E TIBURTINA E ALTEZZA AURELIA
AUTO IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO D TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE MENTE IN DIREZIONE OPPOSTA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SEMPRE IN INGRESSO A ROMA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA, IL TRAFFICO RISULTA GIÀ FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE ROMA. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA FL8 ROMA NETTUNO RALLENTATA PER DANNEGGIAMENTO DI UN PASSAGGIO A LIVELLO A CAMPO DI CARNE. RITARDI FINO A 30 MIN
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral