Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 29 APRILE 2022 10:20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER UN AUTO IN FIAMME TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMARALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E SALARIA E FLAMINIA
SPOSTIAMOCI PIU A SUD SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE DA FIANO ROMANO A CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREIZONE ROMA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SEMPRE IN INGRESSO A ROMA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA, IL TRAFFICO RISULTA GIÀ FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE ROMA. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A AL PROSSIMO AGGIONRAMENTO
Servizio fornito da Astral