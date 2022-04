Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 29 APRILE 2022 10:20 FEDERICO DI LERNIA

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA DOVE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER UN AUTO IN FIAMME TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMARALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E SALARIA E FLAMINIA

SPOSTIAMOCI PIU A SUD SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE DA FIANO ROMANO A CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREIZONE ROMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SEMPRE IN INGRESSO A ROMA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA, IL TRAFFICO RISULTA GIÀ FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE ROMA. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL

