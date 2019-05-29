Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI SULL’AURELIA TRA CASAL LUMBROSO E VIA AURELIA ANTICA IN ENTRATA.
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SI STA IN FILA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR
CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA, SULLA PALOMBARESE NEL TRATTO TRA VIA MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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