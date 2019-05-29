Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDNTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CAASAL DEL MARMO E PISANA
ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA A24 E TIBURTINA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA PONTINA CODE NEI PRESSI DI VIA DI CASTAGNETTA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
E PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA VIA PONTINA CODE DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIOEN CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA ARDEATINA CODE A PARTIRE DA VIA CASTEL DI LEVA AL RACCORDO
SITUAZIONE ANALOGA CODE SULLA VIA APPIA DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE CENTRO
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO
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