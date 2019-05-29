Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOE ROMA SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E ROMA-FIUMICINO E TRA BUFALOTTA E A24
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA
POI RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA
SULLA ROAM-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA CRISTOFORO COLOMBO, VERSO L’EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA VIA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA PRATO DELLA CORTE E VIA DI SANTA CORNELIA, VERSO ROMA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE, CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI SINO A VIA DEI MAFFEI, IN DIREZIONE CENTRO
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO
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