Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOE ROMA SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E ROMA-FIUMICINO E TRA BUFALOTTA E A24

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA

POI RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA

SULLA ROAM-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA CRISTOFORO COLOMBO, VERSO L’EUR

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SPOSTIAMOCI SULLA VIA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA PRATO DELLA CORTE E VIA DI SANTA CORNELIA, VERSO ROMA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA CI SONO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE, CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI SINO A VIA DEI MAFFEI, IN DIREZIONE CENTRO

