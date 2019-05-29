Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 29 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA
POI CODE TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
NEL SENSO OPPOSTO, RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
DISAGI SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA VIA NOMENTANA UN ALTRO INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI MENTANA, PROVOCA CODE, NELEL DUE DIREZIONI
PROSEGUIAMO SULLA VIA NOMENTANA CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE
SUTUAZIOEN ANALOGA SULLA NOMENTANA BIS CODE IN PROSSIMITA’ DI COLLEVERDE
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO
E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO
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